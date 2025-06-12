De Telegraaf: Промеса арестовали в ОАЭ из-за запроса об экстрадиции в Нидерланды

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, Промеса задержали в его доме в Дубае в ночь со среды на четверг. Информацию об аресте футболиста подтвердил его адвокат Джем Полат, который отказался от других комментариев.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. 9 июня De Telegraaf сообщил, что Промес готов сотрудничать с судом и отбыть возможный срок.

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, а затем отпустили.

Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед» во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ.