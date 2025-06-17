Источник: «Ростов» и «Локомотив» договорились о трансфере Сулейманова

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов близок к переходу в «Ростов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы согласовали сделку по 25-летнему форварду.

Сулейманов является воспитанником «Локомотива». Он вернулся в команду летом 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий провел 40 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сулейманова в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.