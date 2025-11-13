В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с возвращением пива на стадионы.

«Нормально смотрю на это. Ведь здесь ничего нового, это уже проверенная вещь. В Европе нигде это не запрещено. Хотим мы того или нет, футбол — это одновременно вид спорта и бизнес. Чем дальше, тем этого бизнеса больше. Так что я поддерживаю это решение. Знаете, была в свое время команда от бывшего секретаря ЦК КПСС Лигачева вырубать все виноградники. И к чему это привело? Просто надо уметь делать это все цивилизованно. Думаю, РФС и РПЛ смогут это сделать», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.