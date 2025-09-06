В махачкалинском «Динамо» назвали 10-процентный налог на легионеров адекватным

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном введении стопроцентного налога на легионеров в РПЛ.

«Думаю, что в этом определенный резон есть. Но сто процентов слишком высокая ставка. Если эти деньги действительно направляются на развитие малышей, тогда в этом есть логика. Нашли деньги на иностранца — найдите и на подготовку своих мальчишек. Но все-таки сто процентов многовато. Клубам с небольшим бюджетом сделать это будет сложно. Получится еще больший разрыв. А этого допускать нельзя. Если это будет другой процент... Например, как мы когда-то предлагали, десять процентов, то это будет нормальный ход. Это адекватная цифра», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее с инициативой о возможном введении налога на легионеров выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.