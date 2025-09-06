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6 сентября 2025, 18:04

«Сочи» объявил об уходе тренера вратарей Бородина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин покинул клуб, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Спасибо за огромный вклад в успехи клуба — удачи в новой главе!» — говорится в сообщении.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 47-летний специалист намерен перейти на работу в «Зенит». Сам Бородин отказался комментировать эту информацию.

Бородин начал работу в «Сочи» в июне 2018 года. Также он был тренером вратарей во второй команде «Зенита» и в санкт-петербургском «Динамо».

Источник: ФК «Сочи»
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Дмитрий Бородин
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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