«Сочи» объявил об уходе тренера вратарей Бородина

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин покинул клуб, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Спасибо за огромный вклад в успехи клуба — удачи в новой главе!» — говорится в сообщении.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 47-летний специалист намерен перейти на работу в «Зенит». Сам Бородин отказался комментировать эту информацию.

Бородин начал работу в «Сочи» в июне 2018 года. Также он был тренером вратарей во второй команде «Зенита» и в санкт-петербургском «Динамо».