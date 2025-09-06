«Сочи» объявил об уходе тренера вратарей Бородина
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин покинул клуб, сообщает пресс-служба сочинцев.
«Спасибо за огромный вклад в успехи клуба — удачи в новой главе!» — говорится в сообщении.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 47-летний специалист намерен перейти на работу в «Зенит». Сам Бородин отказался комментировать эту информацию.
Бородин начал работу в «Сочи» в июне 2018 года. Также он был тренером вратарей во второй команде «Зенита» и в санкт-петербургском «Динамо».
Источник: ФК «Сочи»
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