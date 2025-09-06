«Акрон» объявил о подписании Бистровича

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Кристиян — большой футболист, он играл в ЦСКА в хорошее время и был, во многом, определяющим игроком — даже, когда армейцы вместе с ним обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов. У Бистровича — хорошие интеллектуальные способности, он может быть лидером команды. Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас — это очень серьезное усиление», — заявил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

27-летний хорват в июле покинул ЦСКА, за который выступал с 2018 года. Всего за армейцев хорват провел 127 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами. Также он играл на правах аренды за турецкие «Касымпашу», «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче», голландскую «Фортуну» и российскую «Балтику».

Бистрович является серебряным призером чемпионата России-2017/18, обладателем Кубка России-2024/25 и Суперкубка страны-2018.