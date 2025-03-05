В «Локомотиве» заявили, что уделяют особое внимание преемственности поколений

Пресс-служба «Локомотива» рассказала, что в Департаменте развития молодежного футбола и Академии «Локо» с молодыми игроками работают бывшие футболисты клуба.

«Среди них есть легенды, которые не понаслышке знают, что такое поднимать чемпионские кубки над головой. В «Локомотиве» уделяют особое внимание преемственности, чтобы передать дух победителей и вырастить новое поколение чемпионов», — говорится в заявлении клуба.

Развиваться молодым футболистам помогают обладатель Кубка и Суперкубка России Алексей Поляков, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка России/СССР Александр Бородюк, чемпионы России Дмитрий Хохлов, Борис Ротенберг, Гильерме Маринато и Динияр Билялетдинов.