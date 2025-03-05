Рауль Рианчо: «Погба после такой долгой паузы мог бы и не заиграть в РПЛ»

Бывший тренер «Рубина» и «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость, что «Зенит» мог минувшей зимой подписать полузащитника Поля Погба.

«Мог ли бы Погба заиграть в РПЛ? Важно понимать, что никто не знает, в какой он сейчас форме. Да, Поль раньше считался отличным футболистом, но он много пропустил. Достаточно ли он хорош сейчас, чтобы адаптироваться к российскому футболу? На этот вопрос никто не сможет ответить. Теоретически он бы мог даже и не заиграть в РПЛ», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».