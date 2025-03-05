Карпин назвал возможное назначение в «Динамо» нереальной историей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может стать наставником московского «Динамо».

«Говорят, и я могу оказаться в «Динамо»? Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то... Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели мне нужно. Три месяца — минимум. Думаю, что больше», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Карпин добавил, что переехал в Москву, перевез вещи и провел в городе несколько дней, однако не знает, что могло бы сподвигнуть его на тренировки в данный момент.

Перед возобновлением РПЛ после зимней паузы 56-летний специалист покинул «Ростов». С 2022 года он совмещал работу в клубе и сборной России. После ухода Карпина ростовчан возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба.