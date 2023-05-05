В «Локомотиве» рассказали об отсутствии задолженностей перед клубом со стороны европейских команд

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что европейские клубы не имеют трансферных задолженностей перед московской командой.

«Нет. Все идет по тому плану и контрактным обязательствам, о которых мы договорились. Перед нами нет никаких задолженностей», — приводит Sport24 слова Нагорных.

На данный момент «Локомотив» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 26-м туре железнодорожники сыграют против «Сочи». Матч пройдет 8 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.