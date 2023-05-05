Аленичев — об игре «Зенит» — «Спартак»: «Кукуян будет судить непредвзято»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что в матче 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» будет непредвзятое судейство.

«Павел Кукуян будет судить непредвзято. Возможно, будут мелкие судейские ошибки, не более. Ведь каждый судья мечтает работать на таких больших матчах, как «Зенит» — «Спартак». Поэтому я думаю, что Кукуян в этом матче должен показать весь свой профессионализм, чтобы к нему не было никаких претензий после игры со стороны обеих команд. Не стоит говорить о какой-либо предвзятости», — цитирует Аленичева RT.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.