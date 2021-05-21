В «Локомотиве» подтвердили продление контракта с Николичем
18:04
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками команды подтвердил информацию «СЭ» о продлении контракта с главным тренером команды Марко Николичем.
Новое соглашение с 41-летним сербским специалистом рассчитано на три года.
«У нас сегодня состоялось подписание контракта с Марко Николичем. Контракт заключен на три года», — сказал Плутник.
По итогам минувшего сезона «Локомотив» вместе с Николичем выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу и занял третье место в Тинькофф РПЛ. В сезоне-2021/22 московская команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы.
(Данил Алешин)
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