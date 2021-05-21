Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
16:05
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич подписал новый контракт с клубом.
Соглашение рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один.
41-летний сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли Кубок и заняли третье место в чемпионате России.
«Локомотив» получил путевку в групповой турнир Лиги Европы-2021/22.
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