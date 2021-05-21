Футболист Пиняев показал фото в кепке «Барселоны»

Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев в Instagram опубликовал фотографию в кепке «Барселоны». Таким образом 16-летний спортсмен продолжает реагировать на слухи об интересе к нему сине-гранатовых.

«Кипу (экипировку — прим. «СЭ») пока не всю прислали», — написал хавбек на снимке.

Сторис Сергея Пиняева. Фото Instagram

17 мая в СМИ появилась информация о том, что Пиняев может подписать контракт с «Барселоной», после чего отправиться в аренду в «Химки». Тогда он пошутил, что обсудил уже с капитаном каталонцев Лионелем Месси эту информацию.

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.