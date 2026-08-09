В «Локомотиве» опровергли переговоры с «Галатасараем» по Батракову: «Не рассматриваем уход игрока»

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о будущем полузащитника Алексея Батракова.

«На сегодняшний день футбольный клуб «Локомотив» не ведет переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможность ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника Алексея Батракова», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

Ранее журналист Угур Узтурк сообщил, что «Галатасарай» достиг соглашения с «Локомотивом» по трансферу полузащитника.

По данным источника, предложение «Галатасарая» по 21-летнему россиянину составляет 25 миллионов евро, включая бонусы. Батраков является главной трансферной целью клуба.