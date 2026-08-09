«Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала объявили составы на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Динамо» Махачкала на матч 3-го тура РПЛ.

Матч столичного и махачкалинского клубов пройдет в воскресенье, 9 августа, на «ВТБ Арене» в Москве, и начнется в 14.30 по местному времени.

«Динамо» Москва: Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Давид Рикардо, Бителло, Маринкин, Фомин, Гомес, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Глебов, Миранчук, Чавес, Окишор, Бабаев, Сергеев.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Аззи, Аларкон, Алибеков, Абшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов, Сундуков, Лесовой, Миро.

Запасные: Волк, Кагермазов, Сандрачук, Хубулов, Хоссейннеджад, Зинович, Джабраилов, Магомедов, Агаларов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на нашем сайте.