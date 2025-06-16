В «Локомотиве» опровергли информацию о трансферном бане

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» информацию о запрете на регистрацию игроков из-за ошибок в документах на лицензирование.

«У «Локомотива» нет проблем, связанных с лицензированием и регистрацией контрактов игроков команды. Уже не в первый раз в ключевые моменты, как, например, сейчас, когда перед началом сезона идет важный процесс формирования команды, мы наблюдаем не подкрепленный фактами вброс, направленный на дестабилизацию работы клуба», — прокомментировали «СЭ» в пресс-службе клуба.

16 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что «Локомотив» получил запрет на регистрацию игроков из-за ошибок в документах на лицензирование.