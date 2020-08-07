В «Локомотиве» объяснили подписание возрастного защитника

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил подписание 31-летнего защитника Слободана Райковича. Серб в ближайшее время должен перейти в «Локо» из «Перуджи».

— Если бы наши игроки играли за такую зарплату — я был бы счастлив, — заявил он. — У нас иногда люди на скамейке сидят и получают зарплату в три раза больше. Есть определенные экономические рамки, это дешевле трансфера игрока из ФНЛ. Чтобы была линия сбалансированная — не могут быть одни молодые. Я не думаю, что если бы не было такого игрока как Крыховяк, не было бы Баринова и Магкеева. У нас очень омолодилась команда. (Севастиан Терлецкий)