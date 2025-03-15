В «Локомотиве» объяснили, почему Баринов, Самошников и Карпукас не попали в заявку на матч с «Динамо»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии футболистов команды Дмитрия Баринова, Ильи Самошникова и Артема Карпукаса.

Все три игрока не попали в заявку железнодорожников на матч против московского «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

Про Дмитрия Баринова:

«Капитан команды, получивший повреждение коленного сустава в игре с «Ахматом», продолжает восстановление. Пока он индивидуально работает с клубными физиотерапевтами. В ближайшее время Дмитрий приступит к занятиям в общей группе», — приводит слова Калюжного пресс-служба клуба.

Про Илью Самошникова:

«У защитника после игры с «Ахматом» был небольшой дискомфорт в области поясницы, связанный с сезонными перепадами качества полей. Илья также восстанавливается, скоро приступит к тренировкам с командой. В недельном микроцикле мы не успеваем подготовить его к игре с «Динамо».

Про Артема Карпукаса:

«Восстановление идет хорошо. На следующей неделе полузащитник должен приступить к занятиям в общей группе».

«Локомотив» на своем поле примет «Динамо» в субботу, 15 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».