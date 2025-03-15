Президент «Ростова» Арутюнянц о ситуации с Саравией: «Он наш игрок»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником Родриго Саравией, не вернувшимся в клуб из отпуска.

— Где сейчас находится Саравия?

— Насколько я знаю, он у себя дома. Переговоры между его представителями и клубом продолжаются.

— Переговоры на предмет чего?

— По поводу ситуации, которая сложилась, когда он не вернулся в команду из отпуска.

— Какие дальнейшие действия предпримет «Ростов» в отношении Родриго Саравии?

— Родриго — игрок «Ростова», у него долгосрочный контракт с нашим клубом. Мы считаем, что он должен вернуться в клуб как можно быстрее, — сказал Арутюнянц «СЭ».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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