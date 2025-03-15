«Локомотив» — «Динамо» Москва: Батраков, Пиняев и Бителло сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и московским «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Фассон, Ньямси, Тимофеев, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев, Севикян.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Морозов, Погостнов, Монтес, Салтыков, Топинка, Сулейманов, Сарвели, Раков.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Даса, Касерес, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев, Артур Гомес.

Запасные: Лещук, Расулов, Макаров, Александров, Окишор, Лаксальт, Смелов, Нгамале, Маухуб.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».