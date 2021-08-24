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«Лион» сделал стартовое предложение «Зениту» по покупке Азмуна

21:26
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Лион» сделал стартовое предложение «Зениту» по покупке нападающего Сердара Азмуна, сообщает L'Equipe.

По информации СМИ, «Лион» предложил питерскому клубу за иранца 11 миллионов евро.

24 августа появилась информация, что главный тренер французского клуба Петр Бос определил Азмуна как приоритетное приобретение для команды этим летом.

«Лион» контактирует с агентами и попытается купить его до закрытия трансферного окна.

Азмун играет в составе «Зенита» с 2019 года. В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-l-ol-se-lance-sur-sardar-azmoun-zenith/1280255?utm_source=allo&utm_campaign=allo_532_1280255

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Екатерина Савостина все материалы автора

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