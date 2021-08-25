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«Ростов» сможет играть домашние матчи при зрителях, но с рядом ограничений

20:36
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Власти Ростовской области смягчили ряд эпидемиологических мер в регионе, разрешив среди прочего ограниченное посещение спортивных мероприятий. При этом все зрители должны будут иметь сертификат о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних трех дней.

На крупнейшем в области стадионе «Ростов Арена» допускается присутствие не более 5 тысяч зрителей — при условии наличия у каждого из них одного из вышеперечисленных документов и обеспечения соцдистанции на трибунах. Ближайший матч на этом стадионе ожидается 11-12 сентября, когда «Ростов» должен сыграть с «Краснодаром». Однако, чтобы принять краснодарцев на своем поле, ростовчане должны еще успеть привести в порядок газон — действие сертификата «Ростов-Арены» было недавно временно приостановлено из-за плохого состояния поля.

На остальных спортивных объектах региона разрешено присутствие до 1000 зрителей при условии, что трибуны будут заполнены не более чем наполовину.

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Юрий Плохотниченко все материалы автора

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