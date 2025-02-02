В «Леганесе» сообщили, что не смогли позволить себе покупку защитника «Локомотива» Тикнизяна

Спортивный директор «Леганеса» Тхема Индиас в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отказе «Локомотива» продавать защитника Наира Тикнизяна.

«Действительно, мы проявляли интерес к Тикнизяну. Но мы не можем позволить себе его купить, это вопрос средств», — сказал Индиас «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» отказался отпускать Тикнизяна в «Леганес».

25-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне РПЛ он принял участие в 16 матчах и забил два гола.