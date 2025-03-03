Пименов: «Если «Крылья» выиграют все оставшиеся 11 матчей, то будет все хорошо»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал о задачах команды на вторую половину текущего сезона.

«Какое место в таблице будет для нас хорошим по итогам сезона? Если выиграем все следующие 11 матчей, то будет все хорошо. В матче против одного из лидеров РПЛ — «Краснодара» — мы показали, что вылет нам не грозит», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

1 марта самарская команда сыграла вничью с «Краснодаром» в матче 19-го тура РПЛ (1:1). После 19 туров в нынешнем сезоне «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице с 19 очками. 9 марта самарцы дома проведут матч 20-го тура РПЛ с «Акроном», игра начнется в 16.30 по московскому времени.