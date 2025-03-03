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БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Балтика»!

Сергей Пряхин.
Фото Официальная группа ФК «Балтика» в ВК

Уже в последнем матче против «Шинника» 2 марта игроки «Балтики» вышли на поле в форме с логотипом БЕТСИТИ на груди. Также брендинг появился на стадионе клуба, в игровой зоне и на рекламных позициях.

В рамках сотрудничества планируется проведение различных активностей для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие Match Day, промоакции и многое другое.

«Мы очень рады заключению партнерства с «Балтикой». Калининград — футбольный город с прекрасными болельщиками, великолепным современным стадионом и при этом с уникальной историей и архитектурой. Со своей стороны мы хотим поддержать клуб и помочь вернуться в элиту российского футбола, где и должна находиться такая самобытная команда. А для поклонников балтийцев мы совместно готовим несколько интересных сюрпризов, о которых объявим чуть позже. Уверен, что нас ждут яркие победы, которые обязательно принесут радость болельщикам «Балтики»!» — заявил генеральный директор БЕТСИТИ Алексей Коршков.

«Впереди захватывающая весна. Уверен, партнерство с букмекерской компанией БЕТСИТИ добавит впечатлений и ярких моментов во вторую часть сезона для наших болельщиков, — считает генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов. — Нас объединяют не только единые цвета, но и желание развиваться и реализовывать интересные проекты. Будем рады вместе с БЕТСИТИ достигать новых высот. Приятно, что в столь важный момент для нашего клуба мы усиливаем позиции и находим поддержку в лице надежных партнеров. Уверен, нас ждет плодотворное сотрудничество и большие победы».

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Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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