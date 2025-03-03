БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Балтика»!

Уже в последнем матче против «Шинника» 2 марта игроки «Балтики» вышли на поле в форме с логотипом БЕТСИТИ на груди. Также брендинг появился на стадионе клуба, в игровой зоне и на рекламных позициях.

В рамках сотрудничества планируется проведение различных активностей для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие Match Day, промоакции и многое другое.

«Мы очень рады заключению партнерства с «Балтикой». Калининград — футбольный город с прекрасными болельщиками, великолепным современным стадионом и при этом с уникальной историей и архитектурой. Со своей стороны мы хотим поддержать клуб и помочь вернуться в элиту российского футбола, где и должна находиться такая самобытная команда. А для поклонников балтийцев мы совместно готовим несколько интересных сюрпризов, о которых объявим чуть позже. Уверен, что нас ждут яркие победы, которые обязательно принесут радость болельщикам «Балтики»!» — заявил генеральный директор БЕТСИТИ Алексей Коршков.



«Впереди захватывающая весна. Уверен, партнерство с букмекерской компанией БЕТСИТИ добавит впечатлений и ярких моментов во вторую часть сезона для наших болельщиков, — считает генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов. — Нас объединяют не только единые цвета, но и желание развиваться и реализовывать интересные проекты. Будем рады вместе с БЕТСИТИ достигать новых высот. Приятно, что в столь важный момент для нашего клуба мы усиливаем позиции и находим поддержку в лице надежных партнеров. Уверен, нас ждет плодотворное сотрудничество и большие победы».