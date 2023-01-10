В «Крыльях Советов» рассказали, что официально от «Зенита» не приходило предложений по Пиняеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал уход Сергея Пиняева из самарского клуба в «Локомотив».

— Пиняев уже игрок «Локомотива», что по нему говорить?

— Говорили, что с вами общались представители «Зенита». Было общение или не было у Пиняева шанса пойти в другой клуб, кроме «Локомотива»?

— Почему? Думаю, шансы были. Сергей сделал свой выбор, вопросы к нему. Официально из «Зенита» ничего не приходило.