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Сегодня, 14:18

В «Крыльях» прокомментировали решения ЭСК по поводу работы судейской бригады во главе с Матюниным

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил работу судей в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (1:4) и решения ЭСК по спорным моментам.

«ЭСК признала ошибки судейской бригады, которые повлияли на исход матча. Конечно, очки нам это не вернет, но такое нельзя оставлять без внимания. Мы возмущены работой судейской бригады во главе с Матюниным. Повторюсь — у нас молодая играющая команда, и мы за честный футбол. Очень надеемся, что оставшиеся четыре тура РПЛ пройдут без подобных скандалов», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 28 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4678311-my-vozmuscheny-rabotoj-brigady-matyunina-v-krylyah-prokommentirovali-resheniya-esk.html
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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8
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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