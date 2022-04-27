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Мирзоян положительно оценил решение «Спартака» не обращаться в ЭСК РФС

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении красно-белых не обращаться в ЭСК РФС по судейским решениям в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Я считаю, что «Спартак» поступает правильно. Результат, который был, не изменится. Говорить о том, что судья ошибся или неправильно принял решение — бессмысленно. Это встречается в каждом туре и об этом все знают, поэтому это была бы очередная нервотрепка. Есть судейский комитет, который все просмотрит и сделает выводы. «Спартак» правильно сделал. Это не будет будоражить футболистов, они не будут ждать какого-то решения. А какое решение они могут принять? Только отстранить на один или два матча. Надо готовиться к играм, забивать больше мячей», — сказал Мирзоян корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В комментарии «СЭ» супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова критически высказалась о работе судей в РПЛ,

Ранее стало известно, что ЭСК РФС не разбирал работу главного арбитра встречи «Ростов» — «Спартак» Виталия Мешкова. Со стороны красно-белых были высказаны претензии к работе судьи в прошедшем матче. При этом московский клуб не стал обращаться с запросом в комиссию РФС.

«Спартак» с 31 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
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