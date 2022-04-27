Билялетдинов-старший заявил, что Хвиче Кварацхелии в Италии будет тяжело

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о переходе бывшего полузащитника казанского клуба Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Посмотрим, будет ли Хвича играть на постоянной основе за «Наполи» или станет эпизодически выходить на поле. Конкуренция там серьезнейшая. Думаю, в Италии Кварацхелии будет нелегко. Там мощнее защитники. У нас давали определенную свободу действий, а в итальянском чемпионате культ защиты выше, чем в любом другом европейском», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о переходе 21-летнего грузинского вингера в итальянский клуб летом. Контракт с футболистом будет подписан на пять лет.

На данный момент Хвича Кварацхелия выступает за «Динамо» (Батуми) на правах аренды.