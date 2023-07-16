В «Крылья Советов» опровергли, что трансфер Карпицкого обошел самарцам в миллион евро
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход форварда «Шахтера» из Солигорска Егора Карпицкого.
«Егор Карпицкий — талантливый молодой игрок. Мы видим в нем потенциал, поэтому контракт заключен сроком на 4 года. Что касается суммы выкупа — она в разы меньше той, которая звучит в СМИ. Мы не покупали Карпицкого за миллион евро, это неправда», — цитирует Корниленко Metaratings.ru.
В сезоне-2022/23 19-летний Карпицкий провел за клуб 16 матчей, забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.
Источник: Metaratings.ru
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