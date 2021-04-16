«Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС по матчу со «Спартаком»
«Локомотив» 16 апреля на официальном сайте клуба выступил с заявлением касательно решения КДК РФС наказать железнодорожников одним матчем на нейтральном поле из-за инцидента с участием начальника клуба Станислава Сухины во встрече 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).
«Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16 апреля. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», — сообщается в заявлении.
11 апреля до игры «Локо» — «Спартак» Сухина побывал в судейской комнате. Красно-белые выложили видеодоказательство на своем YouTube-канале и обратились в КДК РФС. По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.
«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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