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«Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС по матчу со «Спартаком»

19:49
Станислав Сухина. Фото Алексей Иванов, -
Станислав Сухина. Фото Алексей Иванов, -
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«Локомотив» 16 апреля на официальном сайте клуба выступил с заявлением касательно решения КДК РФС наказать железнодорожников одним матчем на нейтральном поле из-за инцидента с участием начальника клуба Станислава Сухины во встрече 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16 апреля. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», — сообщается в заявлении.

11 апреля до игры «Локо» — «Спартак» Сухина побывал в судейской комнате. Красно-белые выложили видеодоказательство на своем YouTube-канале и обратились в КДК РФС. По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23925

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