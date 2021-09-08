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В Италии сообщили, что «Милан» или «Рома» могут забрать Азмуна бесплатно следующим летом

21:12
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов «Милана» и «Ромы», сообщает Calciomercato.

Итальянские клубы могут подписать 26-летнего иранца в качестве свободного агента летом 2022 года.

Ранее появлялась информация об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма», «Байера» и «Лиона».

В сезоне-2021/22 Азмун провел 7 матчей за «Зенит», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро, его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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