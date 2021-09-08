Колосков высказался о возможном возвращении формата «осень-весна» в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против возвращения формата «осень-весна» в РПЛ.

«Лично я против. У нас уже устоялся определенный календарь под международные игры. И снова все менять... Где гарантия, что года через 3-4 все не вернут обратно. Единственное — у нас не все стадионы подготовлены к проведению игр в зимнее время. Нужно заняться этим вопросом, подготовить определенные условия для проведения матчей в холодное время года», — сказал Колосков «СЭ».

По информации «РБ Спорт», Аналитический центр при правительстве РФ собирает информацию по нескольким спортивным вопросам, два из которых касаются профессионального футбола, в том числе возвращения формата «осень-весна» в РПЛ.