Главный тренер «Крыльев Советов» оценил работу команду на трансферном рынке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил работу команду на трансферном рынке.

— Закрылось трансферное окно. Несмотря на то, что еще две недели можно заявлять свободных агентов, подведите итоги трансферной кампании для «Крыльев Советов».

— Мы вступили в сезон практически с составом, который у нас играл и в прошлом году. Нам надо было посмотреть, в каком мы состоянии, какой уровень нашей конкурентности. И как команды, и всех индивидуально футболистов. Понятно, что какие-то решения — это реакция на наши первые игры. Где мы не самой плохой игрой, но не взяли много очков. Были выявлены проблемы, которые нам надо было решать всем вместе. Не только футболистам или тренерам, но и клубом. Отсюда приглашение двух футболистов, которые постарше, поопытней, имеют определенное мастерство. То, что мы сейчас увидели у Бейла и Бегича в матче в Екатеринбурге, подтверждает, что мы, надеюсь, не ошиблись. До этого из опытных футболистов мы взяли только Иванисеню. Другие игроки могут прогрессировать, но могут и подождать. В силу возраста. Это и Липовой, и Пиняев, и другие футболисты. Пока они должны конкурировать все-таки со скамейки, — приводит слова тренера сайт самарцев.

— По комплектации команды есть удовлетворение по итогам лета?

— Конечно, каждый тренер хочет пригласить Месси, Роналду и бороться за Лигу чемпионов. Но мы должны понимать, что у нас есть свой бюджет, свои футболисты. Мы должны наконец стабилизировать хождения футболистов, которое было в клубе очень большое. У меня сейчас нет под руками точной статистики. Но фактически каждые два года команда менялась. Наверное, ничего хорошего в этом нет. Эта стабильность, которая может быть базовой для дальнейшего роста, она нужна любому клубу. Поэтому мы хотели приглашать футболистов, которые непосредственно нам помогут или молодых и перспективных. Учитывая, что и команда у нас молодая. Может, не все молодые в силу возраста, но у каждого свой путь в большой футбол. Кто-то начинает играть в 18 лет, но не всем быть Захаряном и Тюкавиным. Кто-то доходит до премьер-лиги в 22-24 года. Это тоже по меркам РПЛ молодой возраст. Поэтому мы рассчитываем, что наши футболисты будут прибавлять. Они, может быть, у нас не все совсем юные, но у них нет опыта РПЛ. Каждый матч делает их и всех нас вместе сильнее.