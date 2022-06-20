В «Спартаке» сменился главный врач первой команды

Главным врачом первой команды «Спартака» стал Кирилл Козлов, сообщает сайт клуба.

Ранее он работал в «Спартаке-2», а до прихода в клуб был хирургом в различных клиниках, много лет трудился в Центре спортивной медицины и реабилитации ФМБА.

Глеб Чернов и Владимир Вековищев также продолжат работу в медицинском штабе первой команды.

Напомним, что в это межсезонье в «Спартаке» также сменился галвный тренер.

О назначении 33-летнего Гильермо Абаскаля на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.