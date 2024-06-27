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Сегодня, 17:15

В «Химках» заявили, что контракт Глушакова рассчитан на один сезон

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о контракте полузащитника Дениса Глушакова.

27 июня пресс-служба заявила о подписании контакта с 37-летним полузащитником.

«Контракт Дениса Глушакова с футбольным клубом «Химки» рассчитан на один год», — сказал Оленев «СЭ».

20 мая Глушаков объявил о своем уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.

В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Денис Глушаков
ФК Химки
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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