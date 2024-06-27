В «Химках» заявили, что контракт Глушакова рассчитан на один сезон
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о контракте полузащитника Дениса Глушакова.
27 июня пресс-служба заявила о подписании контакта с 37-летним полузащитником.
«Контракт Дениса Глушакова с футбольным клубом «Химки» рассчитан на один год», — сказал Оленев «СЭ».
20 мая Глушаков объявил о своем уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.
В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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