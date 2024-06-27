Садыгов — о Глушакове: «Он в хорошей форме. По истечении контракта останется в структуре клуба»
Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ»
отреагировал на переход Дениса Глушакова в клуб.
«Он точно с нами не меньше года. А по истечении контракта останется в структуре нашего клуба. Мы так договаривались. А так он в хорошей форме», — сказал Садыгов «СЭ».
20 мая Глушаков объявил о своем уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.
В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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Кр. Советов – Зенит
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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