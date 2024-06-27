Глушаков — о переходе в «Химки»: «Вернулся с вахты»

Полузащитник Денис Глушаков пошутил по поводу своего возвращения в «Химки».

27 июня пресс-служба сообщила о подписании контракта с 37-летним игроком.

«Вернулся с вахты», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

20 мая Глушаков объявил об уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.

В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.