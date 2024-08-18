Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:51

В «Химках» заявили, что Бакаев пропускает матч с «Зенитом» из-за недомогания

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие полузащитника Зелимхана Бакаева в заявке команды на матча 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«В контракте нет никаких ограничений. Бакаев пропускает игру по причине недомогания. Никаких договоренностей или специальных условий у нас нет. К сожалению, здоровье непредсказуемая вещь», — сказал Оленев «СЭ».

28-летний Бакаев перешел в «Химки» из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.

Матч между «Химками» и «Зенитом» состоится 18 августа на «Арене Химки». Начало — в 15.00 мск.

Антон Заболотный&nbsp;&mdash; Максим Глушенков. «Химки» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Николай Оленев
2
1
Читайте также
«Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» за 2 миллиона евро
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
«Спартак» – «Факел», 18 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ сезона 2024/2025
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Химки» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Новиков считает, что у ЦСКА нет необходимости в покупке нового форварда
Лепехин считает, что фаворит чемпионской гонки РПЛ определится к зиме
«Химки» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
«Химки» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Валерий Овчинников: «Соболев был двумя ногами в другой команде, а сейчас непонятно где»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новиков считает, что у ЦСКА нет необходимости в покупке нового форварда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости