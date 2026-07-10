«Оренбург» арендует 18-летнего вингера «Зенита»
По данным «СЭ», фланговый нападающий «Зенита» Андрей Касаджиков перейдет в «Оренбург» на правах аренды. Ранее 18-летний вингер продлил контракт с сине-бело-голубыми до лета 2029 года.
Касаджиков перебрался в академию «Зенита» из СШОР «Зенит» в конце 2024 года вместе с братом-близнецом Алексеем, который в пятницу, 10 июля, подписал контракт с «Ахматом». Минувшей зимой Андрей ездил на сборы с главной командой.
Сезон-2026 Касаджиков провел в «Зените» — 2: в 16 матчах Второй лиги он забил 7 голов.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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