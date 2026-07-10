«Оренбург» арендует 18-летнего вингера «Зенита»

По данным «СЭ», фланговый нападающий «Зенита» Андрей Касаджиков перейдет в «Оренбург» на правах аренды. Ранее 18-летний вингер продлил контракт с сине-бело-голубыми до лета 2029 года.

Касаджиков перебрался в академию «Зенита» из СШОР «Зенит» в конце 2024 года вместе с братом-близнецом Алексеем, который в пятницу, 10 июля, подписал контракт с «Ахматом». Минувшей зимой Андрей ездил на сборы с главной командой.

Сезон-2026 Касаджиков провел в «Зените» — 2: в 16 матчах Второй лиги он забил 7 голов.