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10 июля, 20:50

«Оренбург» арендует 18-летнего вингера «Зенита»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

По данным «СЭ», фланговый нападающий «Зенита» Андрей Касаджиков перейдет в «Оренбург» на правах аренды. Ранее 18-летний вингер продлил контракт с сине-бело-голубыми до лета 2029 года.

Касаджиков перебрался в академию «Зенита» из СШОР «Зенит» в конце 2024 года вместе с братом-близнецом Алексеем, который в пятницу, 10 июля, подписал контракт с «Ахматом». Минувшей зимой Андрей ездил на сборы с главной командой.

Сезон-2026 Касаджиков провел в «Зените» — 2: в 16 матчах Второй лиги он забил 7 голов.

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ФК Зенит
ФК Оренбург
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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