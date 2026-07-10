Кристиан — о переходе в «Краснодар»: «Счастлив стать частью этого большого клуба»

Новичок «Краснодара» Кристиан обратился к болельщикам команды после перехода.

10 июля «Краснодар» объявил о трансфере 25-летнего бразильца. Он подписал контракт на четыре года. Globo сообщал, что сумма трансфера составила 11 миллионов долларов (около 9,6 миллиона евро).

«Привет, болельщики «Краснодара», это Кристиан. Я очень счастлив стать частью этого большого клуба. Встретимся на стадионе», — сказал Кристиан в видео, которое опубликовала пресс-служба «быков».

Кристиан в январе 2025 года перешел в «Крузейро» из «Атлетико Паранаэнсе». В этом сезоне он провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ и уступил «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.