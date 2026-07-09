ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Франция — Марокко, Испания — Бельгия и другие игры
Полное расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026.
С 9 по 12 июля на чемпионате мира-2026 пройдут матчи 1/4 финала.
9 июля Франция сыграет с Марокко, 10 июля Испания — против Бельгии.
В ночь на 12 июля состоятся две игры: Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.
Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026
9 июля, четверг
10 июля, пятница
12 июля, воскресенье
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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