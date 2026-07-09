ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Франция — Марокко, Испания — Бельгия и другие игры

Полное расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026.

С 9 по 12 июля на чемпионате мира-2026 пройдут матчи 1/4 финала.

9 июля Франция сыграет с Марокко, 10 июля Испания — против Бельгии.

В ночь на 12 июля состоятся две игры: Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026

9 июля, четверг

Чемпионат мира. 1/4 финала.

09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

10 июля, пятница

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

12 июля, воскресенье

Чемпионат мира. 1/4 финала.

12 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Чемпионат мира. 1/4 финала.

12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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