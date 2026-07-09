Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:00

ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Франция — Марокко, Испания — Бельгия и другие игры

Ана Горшкова
Корреспондент
Матчи 1/4 финала ЧМ-2026 пройдут с 9 по 12 июля.
Фото Getty Images
Полное расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026.

С 9 по 12 июля на чемпионате мира-2026 пройдут матчи 1/4 финала.

9 июля Франция сыграет с Марокко, 10 июля Испания — против Бельгии.

В ночь на 12 июля состоятся две игры: Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026
9 июля, четверг

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
Марокко

10 июля, пятница

Чемпионат мира. 1/4 финала.
10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
Бельгия

12 июля, воскресенье

Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Норвегия
Англия
Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
Швейцария

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Швейцария перед матчем с Аргентиной тренирует игру в неполных составах и по два часа отрабатывает пенальти
Мужская сборная США разделит призовые за ЧМ-2026 с женской командой
«Англия будет в финале». Колонка Черчесова
Канадский бренд создал игрушку-монстра в образе Холанна
Сборная Норвегии сменила отель из-за плохих условий проживания перед 1/4 финала чемпионата мира
Кто выиграет чемпионат мира? Аргументы за и против всех участников четвертьфинала
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нигматуллин — о четвертьфинале ЧМ-2026: «Франция разгромит Марокко»

Египетская футбольная ассоциация: «Не можем молчать по поводу судейских решений в матче с Аргентиной»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости