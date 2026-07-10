«Ахмат» подписал контракт на 5 лет с воспитанником «Зенита» Касаджиковым

«Ахмат» подписал контракт с нападающим «Зенита» Алексеем Касаджиковым.

Соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне Касаджиков выступал за молодежную команду «Зенита». Он забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах.

«Футбольный клуб «Зенит» и «Газпром» — Академия благодарят Алексея за время, проведенное в Петербурге, и желают удачи в клубе Премьер-лиги», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Зенита» после объявления о переходе футболиста в «Ахмат».

В сезоне-2025/26 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место в турнирной таблице РПЛ.