«Родина» и «Оренбург» хотят подписать нападающего «Дифаа» Зиани
Как стало известно «СЭ», «Родина» и «Оренбург» хотят подписать нападающего «Дифаа» Абделлаха Зиани.
Марокканский клуб требует за 23-летнего игрока 1 миллион евро.
Зиани в прошлом сезоне провел 32 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.
В прошедшем сезоне «Оренбург» занял 12-е место в РПЛ. «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в высший дивизион.
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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