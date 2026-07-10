«Родина» и «Оренбург» хотят подписать нападающего «Дифаа» Зиани

Как стало известно «СЭ», «Родина» и «Оренбург» хотят подписать нападающего «Дифаа» Абделлаха Зиани.

Марокканский клуб требует за 23-летнего игрока 1 миллион евро.

Зиани в прошлом сезоне провел 32 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

В прошедшем сезоне «Оренбург» занял 12-е место в РПЛ. «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в высший дивизион.