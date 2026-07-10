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Сегодня, 17:18

«Родина» и «Оренбург» хотят подписать нападающего «Дифаа» Зиани

Константин Белов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», «Родина» и «Оренбург» хотят подписать нападающего «Дифаа» Абделлаха Зиани.

Марокканский клуб требует за 23-летнего игрока 1 миллион евро.

Зиани в прошлом сезоне провел 32 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

В прошедшем сезоне «Оренбург» занял 12-е место в РПЛ. «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в высший дивизион.

Фелипе Аугусто, Эдуард Сперцян, Магомед Оздоев и&nbsp;Дмитрий Воробьев.«Зенит» купил бразильского форварда, Сперцян перешел в «Аль-Ахли». Таблица переходов РПЛ

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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