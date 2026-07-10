Михаил Кержаков: «Црвена Звезда» всегда была хорошим и очень серьезным спарринг-партнером»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой» и рассказал, как проходит подготовка к новому сезону РПЛ.

«Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют 10 июля. Начало товарищеской встречи запланировано на 17.15 по московскому времени.

««Црвена Звезда» всегда была хорошим и очень серьезном спарринг-партнером. Это хорошая проверка для нас, а еще хорошая и добрая традиция. В каком состоянии вратари? В бешеном! Бешеная форма (смеется)! А если серьезно, хорошее состояние, рабочее. Понятно, что мышцы в определенном тонусе находятся, но это нормально, потому что идут сборы, у нас двухразовые тренировки. Все в штатном режиме происходит», — приводит слова Кержакова пресс-служба сине-бело-голубых.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России.