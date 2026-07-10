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Михаил Кержаков: «Црвена Звезда» всегда была хорошим и очень серьезным спарринг-партнером»

Сергей Филин

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой» и рассказал, как проходит подготовка к новому сезону РПЛ.

«Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют 10 июля. Начало товарищеской встречи запланировано на 17.15 по московскому времени.

««Црвена Звезда» всегда была хорошим и очень серьезном спарринг-партнером. Это хорошая проверка для нас, а еще хорошая и добрая традиция. В каком состоянии вратари? В бешеном! Бешеная форма (смеется)! А если серьезно, хорошее состояние, рабочее. Понятно, что мышцы в определенном тонусе находятся, но это нормально, потому что идут сборы, у нас двухразовые тренировки. Все в штатном режиме происходит», — приводит слова Кержакова пресс-служба сине-бело-голубых.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России.

Источник: ФК «Зенит»
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
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7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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10
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11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
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 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
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15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
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