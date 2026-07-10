Маркиньос — о Неймаре: «Моя главная икона, лучший игрок, которого я видел»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира-2026.

«Мне очень жаль, что Неймар так выступил. Потому что я уверен, что это был его последний чемпионат мира. Он много сделал для бразильского футбола. Это моя главная икона, лучший игрок, которого я видел. Уверен, что он продолжит играть в «Сантосе», и я еще на него посмотрю там», — сказал Маркиньос «СЭ».

Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026 и покинула турнир.