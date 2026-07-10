«Ахмат» проведет три контрольных матча на сборе в Сербии

«Ахмат» сыграет три товарищеских матча на сборе в Сербии, сообщила пресс-служба клуба.

11 июля команда из Грозного встретится с сербским «ИМТ Београд». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

14 июля «Ахмат» сыграет с клубом «Радник Биелина» из Боснии и Герцеговины, а 16 июля — с «Аджманом» из ОАЭ.

Все встречи пройдут в закрытом режиме с текстовыми трансляциями на официальных ресурсах «Ахмата».

В сезоне-2025/26 грозненцы набрали 37 очков и заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ.