Педулла: «Рубин» заинтересован в трансфере полузащитника «Вероны» Ньясса

Опорный полузащитник «Вероны» Шейх Ньясс может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, на 26-летнего сенегальца претендуют казанцы и английский «Норвич», который не сумел договориться о трансфере.

Ньясс выступает за «Верону» с 2025 года. Он провел за итальянский клуб 33 матча и отметился 1 результативной передачей. Ранее полузащитник играл в «Янг Бойз», «Лилле» и «Панатинаикосе».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ньясса в 2 миллиона евро. Его контракт с «Вероной» рассчитан до лета 2029 года.