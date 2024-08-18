Тренер «Химок» об отсутствии Бакаева: «Мне сказали, что он не может играть»
Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, почему полузащитник Зелимхан Бакаев не включен в заявку на матч пятого тура РПЛ с «Зенитом».
— Бакаев вроде бы может играть, но его не будет. Почему?
— Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть, — цитирует Артигу «Матч ТВ».
Матч пройдет в воскресенье, 18 августа, в Химках на одноименном стадионе. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
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|
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
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|
Акрон – Рубин
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|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
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|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
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Евгений Марков
Факел
|2
|1
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