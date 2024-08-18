Тренер «Химок» об отсутствии Бакаева: «Мне сказали, что он не может играть»

Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, почему полузащитник Зелимхан Бакаев не включен в заявку на матч пятого тура РПЛ с «Зенитом».

— Бакаев вроде бы может играть, но его не будет. Почему?

— Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть, — цитирует Артигу «Матч ТВ».

Матч пройдет в воскресенье, 18 августа, в Химках на одноименном стадионе. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляция матча РПЛ